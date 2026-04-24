4月24日、B3リーグに所属するアースフレンズ東京Zは、11名を自由交渉選手リストに公示した。 ▼4月24日発表の東京Z自由交渉選手リスト公示選手 武本祐ルイス（189センチ／90キロ） 小熊健斗（183センチ／81キロ） 土居光（188センチ／88キロ） ジュウイーサン龍英（195センチ／120キロ） 向後アディソンジェスモンド（198センチ／94キロ） 下田平翔（185センチ／82キロ） 藤原瞭我（178センチ／73キロ）