[4.24 J1百年構想リーグ EAST第12節](三協F柏)※19:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 29 永井堅梧DF 2 三丸拡DF 4 古賀太陽DF 42 原田亘MF 8 小泉佳穂MF 14 大久保智明MF 16 汰木康也MF 21 小西雄大MF 32 山之内佑成MF 39 中川敦瑛FW 9 細谷真大控えGK 46 松本健太DF 26 杉岡大暉DF 88 馬場晴也MF 20 瀬川祐輔MF 28 戸嶋祥郎MF 40 原川力MF 87 山内日向汰FW 15 小見洋太FW 18 垣田裕暉監督リカルド・ロ