春のばら園（2025年撮影） 東京都調布市にある神代植物公園は、春バラの最盛期に合わせて「春のバラフェスタ」を開催する。期間は5月2日（土）～5月31日（日）。 ばら園には約400種類5,200株の多彩なバラが植えられている。園名を冠した「クイーン・オブ・神代」やバラの原種などが見られる。春のバラフェスタでは、華やかな春バラが咲き誇る中でさまざまな催しが楽しめるという。 ばら園（2025年撮影）