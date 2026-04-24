Sigma 500mm F5.6 DG DN OS | Sports 株式会社シグマは4月23日（木）、同社製Lマウント用交換レンズの最新ファームウェアを公開した。対象となるのは以下の8モデル。 Sigma 20mm F2 DG DN | Contemporary Sigma 20mm F2 DG | Contemporary Sigma 24mm F1.4 DG DN | Art Sigma 24mm F2 DG DN | Contemporary Sigma 24mm F2 DG | Contemporary Sigma 35mm