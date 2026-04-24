DJI JAPAN株式会社は、公式オンラインストアにおいて「DJI GWセール」を開催している。 ゴールデンウィークの旅行やレジャーに向けたという特別セール。特設ページ内には「旅先の瞬間を大切に」というコーナーが設けられており、携帯性に優れた小型ドローンやスマートフォン用ジンバル、アクションカメラやワイヤレスマイクなどの対象製品が、通常価格から割り引