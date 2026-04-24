日本たばこ産業（JT）は5月2日・4日・5日の3日間、同社初となるポーカーの冠トーナメント「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」を、ベルサール高田馬場（東京都新宿区）にて開催する。同トーナメントは、アジア最大級のポーカーイベント「JOPT 2026 Grand Final」への協賛によって行われる。●集中力を途切れさせない設計今回の「JOPT 2026 Grand Final」への協賛は、「ノルディックスピリット」の「吸えないときもリ