（山岡記者）「あちらが現場とみられる焼却炉です。付近には捜査員がブルーシートを張っていて、焼却炉の横には青いテントが張られています」物々しい空気に包まれた北海道旭川市の旭山動物園です。動物園に勤務する３０代の男性職員が、妻の遺体を遺棄したとして任意の事情聴取を受け、園内では警察による現場検証が行われていました。捜査関係者によりますと、男性職員は「旭山動物園の焼却炉に、３０代の妻の遺体を