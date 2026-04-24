警察の現場検証が続く旭川市の旭山動物園の近くから中継です。私はいま、旭山動物園の前に来ています。あちらに見えるのが、現場とみられる焼却炉です。日が傾き、あたりは薄暗くなってきましたが、園内では現在も警察による現場検証が続いています。男性職員が遺体を遺棄したと話しているのは、動物園の旧・東門付近にある焼却炉です。旭川市によりますと、この焼却炉は普段、死んだ動物を燃やすために使われていて、その場所が事