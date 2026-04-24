東都大学野球リーグは24日、神宮球場で第3週の3回戦2試合が行われ、7季連続優勝を目指す青学大が、10季ぶりに1部復帰した立正大に3―4で敗れて勝ち点を落とした。立正大は初の勝ち点。国学院大は東洋大に勝ち、2勝1敗で勝ち点3として首位に立った。青学大はタイブレークの延長十一回無死満塁でサヨナラ打を浴びた。国学院大は石野蓮のサヨナラ本塁打で2―1で競り勝った。