女優黒島結菜（29）が24日、大阪・門真市内でFM大阪の公開収録イベントに登場。瀬々敬久監督とともに主演映画「未来」（5月8日公開）の撮影を振り返った。関西でのイベントにちなみ、奈良県桜井市でのロケについて語り合った2人。疾走シーンが多かった黒島は「走りましたね、たくさん」と苦笑いしたが、「大変でしたけど、奈良の空気は都内の空気とは全然違う。空が広くて、深呼吸したくなるような中で撮影できてすごくよかっ