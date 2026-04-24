中国がアメリカにジャイアントパンダ2頭を貸与することがわかりました。来月に予定されているトランプ大統領の訪中を前に、関係改善に向けた雰囲気づくりとみられます。中国の野生動物保護協会は24日、アメリカ南部ジョージア州・アトランタ動物園との協定に基づき、ジャイアントパンダ2頭が10年間の貸与期間でアメリカに渡ると発表しました。貸与されるのは、四川省成都にあるジャイアントパンダ繁殖研究基地で育った雄の「ピンピ