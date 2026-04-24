◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(24日、横浜スタジアム)巨人の田中将大投手が、初回を無失点で切り抜けました。DeNA3連戦のカード初戦を任された田中投手は、今季3試合に先発し2勝0敗と好調。この日は、DeNA先頭の三森大貴選手に、フルカウントからレフト前ヒットを打たれ、出塁を許しましたが、続く2番牧秀悟選手をセカンドフライに打ち取り1アウトとします。続く佐野恵太選手の打席では、1塁走者の三森選手が盗塁を試みますが、