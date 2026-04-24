女優桜井日奈子（29）が24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。黒柳徹子と焼き肉を食べた際のエピソードを明かした。2023年に朗読劇「ハロルドとモード」で黒柳と共演。同放送はそれ以来の共演となった。黒柳は「あのとき焼き肉食べに行ったんだけど、あまり話さなかった？私たちと」と聞くと、桜井は「そのときのキャストが徹子さん、向井康二さん、戸田恵子さん、渡辺いっけいさん、片桐仁さん。みん