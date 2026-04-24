現代の恋愛市場では、マッチングアプリが欠かせない出会いの手段になっています。では、仕事で成果を上げてきたハイクラス女性たちは、どのような基準で相手を選び、結婚とキャリアの両立を考えているのでしょうか。今回は、厳正な審査に通過したハイクラス層向け恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」に登録する医師、投資家、経営者、インフルエンサーとして活躍する5人の女性に集まってもらい、マッチングアプリでの出会い