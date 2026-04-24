杉咲花と多部未華子がダブル主演する、6月12日配信スタートのPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』より、全キャストが一挙解禁され、岩瀬洋志、井之脇海、河井青葉、野添義弘、諏訪太朗、光石研、臼田あさ美、林裕太、桐山漣、林田洋平の出演が明らかとなった。【写真】『クロエマ』注目キャスト切り取る場面写真も一挙解禁！本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエ