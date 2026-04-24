「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、24日までに自身のチャンネルを更新し、トーク企画『スバルの小屋』を配信。ゲストにホロライブ1期生・夏色まつりさんを招いて様々なトークを繰り広げた。【動画】最初は苦手だったホロメンの印象を語るまつりさん（7：42ごろ）実はまつりさんは、最初はスバルさんが苦手だったようで「陽キャだなと思って。当時はインターネットに染まっていない、アニメもめっちゃ見るわけじゃ