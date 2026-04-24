俳優の中尾明慶とモデルの池田美優が24日、アルコのリカバリーシューズブランド「OOFOS」のポップアップストア(25日〜26日、東京・原宿で開催)のオープニングイベントに登場。中尾は、この夏に新しく取り入れたいことについて聞かれ、自身がゴルフ、釣り、バイクなど多趣味であることから「これ以上増やすとそろそろ(妻・仲里依紗に)叱られちゃう。遊んでばっかりだなって」と明かした。中尾明慶そんな中でも料理には興味があると