ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依。グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは約140万人、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている。今回はそんな彼女が最近見せたSNSショットの中で、特に人気を集めたものを紹介。写真と併せて見ていこう！【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」グラビア姿にも驚きの声（22枚