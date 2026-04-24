6月6日開催されるテレビアニメ『おそ松さん』10周年特別イベント「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭」にて、これまで未放送となっていた第4期第13話（最終回）と、“第4期で最も好きなエピソード”第1位に選ばれた第3話「雷雨と角刈り」が特別上映されることが決まった。「おそ松さん」10周年スペシャルイベントのロゴビジュアル本イベントは、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、川崎チネチッタの3館で開催