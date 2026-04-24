ゴスペラーズが、6月24日に発売するニューEP『UNIVER5OUL』のジャケットデザインを公開した。あわせて、新アーティストビジュアルも公開された。今回公開されたEPのジャケットデザイン、およびアーティストビジュアルは、鮮やかなカラーリングと立体的な背景が印象的で、メンバーそれぞれの個性が融合したボーカルグループとしての彩りを印象的に表現しているという。また、本作のコンセプトでもある、世代や国境、ファンの垣根を