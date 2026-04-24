女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が撮影ショットを披露した。２４日にインスタグラムで「６３ＡＮＧＥＬ１５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＢｏｏｋの表紙をやらせて頂きました〜！」とモデルとしての仕事を報告。「レスリーキーさんに撮ってもらえたの、めっちゃ嬉しかった〜！」と人気写真家が撮影を手がけたと明かし「中の写真と全部お気に入りです」と胸を張った。ナチュラルなヘアメイクで少女のような透明感。バラ