今夏だけの特別規定も…判定覆れば2回まで可能日本高等学校野球連盟は24日、全国大会での「ビデオ検証」採用を決定したと発表した。今夏の甲子園大会から施行される。公式サイトで「本日の理事会で、全国大会においてビデオ検証を採用することを決定しました。今夏開催される第108回全国高等学校野球選手権大会から実施いたします」とした。同時に「大学及び高校野球におけるビデオ検証に関する特別規則」を公開。各チームの