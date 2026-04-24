REIKOが、2026年5月13日にリリースするEP『VOICE』より、収録曲の「CHECK」を5月11日に先行配信することを発表した。「CHECK」は、なりたい自分を信じて前に進む日々を描いたポジティブな一曲で、2ステップ／UKガラージビートに、リフレインされるキャッチーなフローが絡み合い、一度聴けば抜け出せないキラートラックに仕上がっているという。また、同楽曲は日本テレビ系『DayDay.』5月エンディングテーマに決定している。それ