◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着までに日本ダービーの優先出走権）＝４月２４日、美浦トレセン山吹賞を勝利したケントン（牡３歳、美浦・田島俊明厩舎、父リアルスティール）は坂路とポリトラックコースでゆったりと調整。２戦続けての大駆けへ準備を整えた。前走はダートで１２着大敗後の初芝で最低人気だったが、好位から押し切って波乱を演出した。田島調教師は「前走は湿った馬