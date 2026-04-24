ヨルシカが、新曲「あぶく」のMVを公開した。「あぶく」は、この春放送がスタートしたTVアニメ『LIAR GAME』のオープニングテーマに起用されており、トートロジー（同語反復）を題材に制作された楽曲だという。MVは、実写とアニメを組み合わせた数多くのMVやオリジナル作品で注目の映像制作ユニット「擬態するメタ」が担当しており、ヨルシカ作品では「忘れてください」以来2度目のタッグとなる。主人公が暗殺者に何度も殺されると