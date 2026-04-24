桑田佳祐が、6月24日にリリースするシングル「人誑し / ひとたらし」の収録楽曲を発表した。桑田佳祐がCDシングルとして新作をリリースするのは、2017年リリースの「君への手紙」以来、9年ぶりとなる。表題曲「人誑し / ひとたらし」は、現在放送中のテレビ朝日系ほかTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌だ。『あかね噺』は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載中の本格落語漫画を原作とするアニメで、落語好きでも知られる