化学品の専門商社の「長瀬産業」が特別協賛する陸上競技大会「ＮＡＧＡＳＥカップ２０２６」が、９月２１日、２２日に東京・千駄ヶ谷のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催されることになった。本大会は、日本パラ陸上競技連盟が主催する世界パラ陸上競技連盟（ＷＰＡ）公認の陸上競技大会で、障がいの有無や年齢、国籍を問わず、“誰もが参加できるインクルーシブな大会”として、様々な背景や特性を持つアスリートが競い