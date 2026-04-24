MON7Aが、「THE FIRST TAKE」に初登場した。第659回の今回披露するのは、2025年に放送されたABEMA 恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へ向けて弾き語りで披露した2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」だ。本楽曲のYouTubeでの弾き語り動画は470万回再生を記録しており、TikTokでの弾き語り音源は2026年4月時点でUGCは35,000件に及ぶほか、番組放送直後の2025年8月には世