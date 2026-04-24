日本高野連は２４日、大阪市内で定例となる第２回理事会を開き、今夏の第１０８回全国高等学校野球選手権大会でビデオ検証を採用することを発表した。各チームの監督は「ビデオ検証の対象となる判定」のみ、９イニングのうち１回のビデオ検証を求めることができる。判定が変わった場合は、あと１回ビデオ検証を行うことができる。また延長に入った場合は、９イニングの回数にかかわらず、１回の検証を行える。◆ビデオ検証の