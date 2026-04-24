俳優のピーターこと池畑慎之介（７３）が２４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。日本のアイドルをたたき切る一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで共演の歌手・中尾ミエ（７９）と年齢を重ねて変化したことの話題になり、「若いアイドルの見分けがつかない」という声が出ると、まず「もう、全然」と中尾。池畑も「グループが