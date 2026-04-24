イタリアのスポーツ大臣「出場権はピッチで勝ち取るもの」イラン情勢の悪化により北中米共催ワールドカップ（W杯）への参加が危ぶまれる中、米政府高官が自身のルーツであり出場権を持たない中でFIFAランキングが最上位のイタリアが代替出場する希望を述べたことが明らかになった。スポーツ専門局「ESPN」では、イタリア側の反応が「出場権はピッチで勝ち取るもの」という否定的なものだったことも報じている。イランはアジア