横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズの中国料理「彩龍」から、本格冷麺が2026年も登場。冷涼感あふれる、夏の贅沢メニューを楽しむ「特製冷麺フェア」が開催されます☆2026年は人気の海鮮冷麺に加え、旬の国産夏野菜をたっぷり使用した新作冷麺が仲間入りしました！ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」特製冷麵フェア 提供期間：2026年5月18日（月）〜8月31日（月）提供時間：ランチ月〜金 11:3