2026年ゴールデンウイークの交通状況航空各社は24日、ゴールデンウイーク期間（29日〜5月6日）の予約状況を発表した。国内線は前年比12％増の249万人、国際線は同10％増の50万9千人だった。各社は物価高や原油高でも旅行需要があり、訪日客の国内線利用も追い風とみる。国内線は全日空が106万7千人、日航が78万4千人。北海道や中四国、沖縄が人気だった。国際線は全日空が20万7千人で、タイなどアジア方面が人気。日航が16万9