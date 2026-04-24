女子1500メートル決勝ゴールに向かう木田美緒莉。4分19秒14の大会新で優勝した＝レモンガススタジアム平塚陸上の日本学生個人選手権第1日は24日、神奈川県のレモンガススタジアム平塚で行われ、女子1500メートル決勝は1年生の木田美緒莉（順大）が大会新記録の4分19秒14で制した。男子100メートル準決勝では、昨年の世界ユニバーシティー夏季大会6位の大石凌功（東洋大）らが25日の決勝に進んだ。9月に行われる日本学生対