ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は24日、予選ラストの4日目が開催された。池田浩二が得点率8.33で予選トップ通過を決めた一方“18番目のイス”を巡る争いは12Rまでもつれた。最終的な準優勝戦進出ボーダーは5.60となり、斉藤仁（48＝東京）が同率の林美憲を上位着順の差で上回って滑り込んだ。控室に戻る途中で吉報を知った斉藤は「やった！」と喜びを表し「いつも通り、粛々と行きます」と