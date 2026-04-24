成田空港で今年に入り金の密輸が33件摘発されたことがわかりました。そのうちの30件は金を粉状にして体内に隠していました。【映像】粉状の金を体の中に隠す様子（複数カット）成田税関によりますと、今年1月から3月までに成田空港で航空機の乗客による金の密輸を33件、およそ46キロを摘発したということです。そのうち、30件は金を粉状にして密輸していました。量はおよそ45キロ、12億円相当です。30件のうち22件が女の犯行