コメの平均販売価格が10週ぶりに値上がりに転じました。【映像】店頭に並ぶコメの値段農林水産省によりますと、4月19日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は、5キロあたり3883円と前の週と比べて10円値上がりしました。6週連続で4000円を下回ったものの、値上がりは2月上旬以来10週ぶりです。銘柄米は6円高い3947円、ブレンド米は17円高い3676円と、いずれも小幅に値上がりしました。