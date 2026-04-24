北海道の人気観光地、旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、30代の男性職員が事情を聴かれています。男性職員は警察の任意の調べに対し、妻の殺害をほのめかす供述もしていることがJNNの取材で新たにわかりました。記者「午後2時前から鑑識作業が行われています。この門の奥にある動物病院のまわりを調べている様子がうかがえます」夏の営業に向けて休園中の旭山動物園。静かな園内にきょう午後、複数の捜査車両と捜査員