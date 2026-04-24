北海道旭川市で３０歳代の女性が行方不明となり、女性の夫で同市の旭山動物園に勤務する３０歳代の男性職員が道警の任意の事情聴取に対し、「妻の遺体を動物園の焼却炉に遺棄した」と供述していることが２４日、捜査関係者への取材でわかった。道警は死体遺棄事件の可能性があるとみて捜査している。捜査関係者によると、２３日に安否が分からないと女性の関係者から通報があり、行方不明者届が出された。男性職員の供述に基づ