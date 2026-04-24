タレントの渡辺美奈代（56）が、お手製のスイーツを披露し、「めっちゃおいしそー」「お店のかと思いました！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】“ホテル？モデルルーム？”と話題の自宅＆手作りスイーツ（複数カット）これまでにもSNSで「いちごチョコタルト」や「みかんゼリー」「紅茶とりんごのパウンドケーキ」といった、様々な手作りスイーツを披露している渡辺。また、綺麗に整頓されたキッチン棚や、「ホ