女優黒島結菜（29）が24日、大阪・門真の「ららぽーと門真／三井アウトレットパーク大阪門真」で行われた主演映画「未来」（瀬々敬久監督、5月8日公開）の「FM大阪公開収録イベント」に登壇した。原作は湊かなえ氏の同名小説で、複雑な過去を抱えながらも子供たちに寄り添う教師の物語。子どもの貧困がテーマだ。主人公の教師、篠宮真唯子を演じる黒島は大切にしている言葉があると明かした。かつて父から手紙をもらった。「また