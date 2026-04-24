ウキウキご機嫌にお散歩を楽しんでいたはずの柴犬さん。ふと気づけば、思いがけない場所にいて…。思った以上に困惑してしまう光景が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる微笑ましい光景は記事執筆時点で42万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：壁に登って歩いていた犬→気付いたら『高い所』まで行ってしまい…困り果てた『表情』】 ウキウキで散歩をしてい