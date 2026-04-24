妙高市は22日、市内の中学校で20日に提供された給食に異物が混入していたと発表しました。給食の異物が確認されたのは新井中学校の2年生の給食です。妙高市によりますと20日の給食時間中に2年の生徒1人が「わかめごはん」を食べたところ、口の中に違和感を感じて取り出し、教諭に異物混入があったことを報告しました。異物は5ミリ角程度の鉄製とみられる破片ということです。他の生徒は食べ終わっていたということです。この生徒や