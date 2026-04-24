タブレット純が、2016年よりアール・エフ・ラジオ日本をキーステーションに3局ネットで放送している番組『タブレット純 音楽の黄金時代』にて、日本クラウンのアーカイブプロジェクト『昭和レトロ 歌謡秘宝館』より4月25日の放送で6曲を紹介する。 （関連：Kitri、時代を超えた初のカバーコンサート豊かなメロディで内省を届けるポップソングへの共鳴） 『タブレット純 音楽の黄金時