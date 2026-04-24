2026年４月24日に開催されるJ１百年構想リーグのFC東京対水戸ホーリーホック戦。試合前のメンバー表に、長友佑都の名前はなかった。３月14日の水戸戦で負傷（右ハムストリング肉離れ）して以来、公式戦の出場がない。５月15日の日本代表メンバー発表まで１か月を切った今でも戦列復帰できない状況をどう見るか。 正直、「右ハムストリング肉離れ」以外の情報がクラブから発信されていないので見極めがつかない。北中米