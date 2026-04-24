通勤の利便性や家族との時間を大切にしながら、将来を見据えて生活の基盤を実家に置く道を選ぶ人もいます。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、愛知県岡崎市在住・25歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況