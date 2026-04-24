インファンティーノ会長をはじめとするFIFA関係者たちは、強気なチケット価格で勝負に出ている(C)Getty Images米国、メキシコ、カナダの3か国で共催される史上初のワールドカップ（W杯）の幕開けまで50日を切った。史上最多となる48か国が参加する今大会は、経済効果も含め、かつてない規模のビッグトーナメントになると見込まれてきた。【動画】波紋を呼んだトランプ大統領の皮肉問題シーンをチェックただ、世界的な関心度