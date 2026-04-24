双子の大食い姉妹のYouTuber・はらぺこツインズの小野かこさんは4月23日、自身のInstagramを更新。巨大なピザを完食した時の様子を披露しました。【写真＆動画】はらぺこツインズが完食した巨大ピザ「小さな二人の何処に入ってしまうのか不思議」かこさんは「ブラジルで食べた1mの巨大ピザ」「最後の一口皆さんが盛り上がってくださって嬉しかったブラジルの熱気すごい」などとつづり、14枚の写真と1本の動画を投稿。巨大なピザ