その日彼女は、ベビーカーと荷物、幼い娘を抱えて電車に乗り込んだ。生後4か月の娘が泣き止まず…ベビーカーを押す母親が言われた言葉車内は混雑していて座る場所はなく、さらに娘もぐずりだしてしまって......。大阪府在住の40代女性・ままっちさんの体験談。＜ままっちさんからのおたより＞17年前、産まれて4か月になる娘を連れ実家に帰省する時の電車での出来事です。自宅の最寄駅から電車に乗り、実家の最寄駅までは45分ぐら