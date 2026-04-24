「ネルエイド」DICは、睡眠の質（眠りの深さ）を向上する（睡眠の質（眠りの深さ）：GABAに関する研究報告）機能性表示食品「ネルエイド」（240粒（1日8粒目安、30日分））を4月24日から、DICオンラインショップなどで販売を開始する。同製品は、睡眠・ストレス・お通じの3つの課題に着目し、タンパク質、ビタミン・ミネラルなど50種以上の健康・栄養成分を含む藍藻「DICスピルリナ」をベースに開発した。睡眠の質の向上に役立つ機